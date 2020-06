Ralf Uhlir und Hannah Liese am Stand von Landkreis Sömmerda und Tourismusverband Thüringer Becken auf der Grünen Woche 2020.

Landkreis. Frist endet am 19. Juni für einen Vorschlag zum Gemeinschaftsstand des Landes Thüringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewerbungen für Grüne Woche

Der Andrang am Stand von Landkreis Sömmerda und Tourismusverband Thüringer Becken auf der Internationalen Grünen Woche war auch in diesem Jahr groß. Besonders die Flyer über die Radwege fanden reichlich Interesse. Nun hat das Thüringer Landwirtschaftsministerium dazu aufgerufen, sich für die nächste Grüne Woche vom 15. bis 24. Januar 2021 in Berlin zu bewerben.

Thüringen wird auf der zentralen Messe der Land- und Ernährungsbranche mit einem Gemeinschaftsstand vertreten sein. Für den gemeinsamen Auftritt können sich bis zum 19. Juni Thüringer Akteure der Ernährungswirtschaft, der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der ländlichen Räume bewerben, so das Ministerium. Der Gemeinschaftsstand bringe Informationen, Produktpräsentationen mit Verkostung sowie Unterhaltung durch ein Bühnenprogramm zusammen. Im Mittelpunkt des Gemeinschaftsauftritts stehe 2021 die Präsentation der im gleichen Jahr stattfindenden Bundesgartenschau in Thüringen.

Ob der Landkreis Sömmerda 2021 in Berlin vertreten sein wird, steht noch nicht fest.

Mehr Informationen: www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/