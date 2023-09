Bewohner verhindert Einbruch im Landkreis Sömmerda mit Hilfe von Überwachungstechnik

Wundersleben. Ein 59-jähriger Bewohner beobachtete einen Einbrecher über seine Überwachungskamera im Landkreis Sömmerda und verjagte den Täter erfolgreich.

Einen Schreck erlitt in der Nacht zu Sonntag ein Einbrecher in Wundersleben. Er war laut Polizei gegen Mitternacht gerade dabei gewesen, in ein Wohnhaus einzubrechen, als er eine Stimme hörte.

Über eine Überwachungskamera hatte der 59-jährige Bewohner das Treiben beobachtet und den Täter angesprochen. Der ertappte Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht. Der Hausbesitzer konnte so mit Hilfe der Technik sein Hab und Gut aus der Ferne schützen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.