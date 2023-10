Bibliothek in Kölleda sucht Vorlesepaten

Kölleda. Eine Lesestunde soll regelmäßig für Kinder angeboten werden.

Die Stadtbibliothek Kölleda sucht Vorlesepaten. Wie Bibliothekarin Luisa Dingeldein informierte, möchte sie gern am Montag- oder Dienstagnachmittag in regelmäßigen Abständen eine Vorlesestunde für Kinder anbieten. Wer Lust hat, dies in gemütlicher Atmosphäre zu tun oder jemanden kennt, der gern vorlesen würde, möge sich in der Bibliothek melden. Weitere Details und Absprachen werden dann individuell vorgenommen. Die Stadtbibliothek befindet sich im ehemaligen Stadtbad in der Friedrichstraße und bietet auf 120 Quadratmeter Fläche Platz für rund 14.000 Medien.

„Ich freue mich!“, hofft Luisa Dingeldein auf das Interesse von Vorlesepaten. Zu erreichen ist die Bibliothekarin über Telefon: 03635/48 23 33 oder per Mail an Stadtbibliothek@koelleda.de