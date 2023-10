Bibo-Tipp aus Sömmerda: Grausame Vergangenheit

Anne Schmidt, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek, über das berührende Schicksal einer Frau.

Ein neues Buch entdecken, ähnelt manchmal dem Kennenlernen einer neuen Bekanntschaft. Einige Begegnungen sind nur für den kurzen Augenblick bestimmt und manchmal lernt man einen neuen Menschen kennen, und diese Bekanntschaft erfüllt uns und lässt uns nicht mehr los.

So erging er mir mit dem Roman „Stay away from Gretchen: eine unmögliche Liebe“ (Band 1) von Susanne Abel. Diese Geschichte wechselt zwischen der Gegenwart und der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mittelpunkt der Handlung ist Gretchen. Sie wächst in Ostpreußen auf und erlebt dort als junge Frau die Grausamkeiten des Krieges.

Hungersnot, Kälte und Angst

Hungersnot, Kälte, Angst, Verlust, Rassismus, Sehnsucht sind treue Wegbegleiter bis zum Ende des Krieges, doch mit dem Krieg stirbt in Gretchen nicht nur die Liebe zu ihrem Papa, die blinde Verehrung des Führers, ihre große Liebe, sondern ein noch größerer Schmerz begleitet sie bis ins hohe Alter.

In der Gegenwart wird die Handlung aus der Sicht von Gretchens Sohn Tom geschrieben. Der bekannte Nachrichtenmoderator muss sich immer mehr um seine demenzkranke Mutter kümmern. Nie hat Greta über ihre Vergangenheit gesprochen, doch jetzt, wo sie immer mehr aus ihrer Gegenwart vergisst, rückt die Vergangenheit mehr und mehr in den Vordergrund.

Auch Tom bekommt damit eine neue Lebensaufgabe gestellt und seine Rechercheleidenschaft wird entfacht, als er vom grausamen Schicksal seiner Mutter erfährt. Diese Geschichte ist so berührend geschrieben und eine Herzensempfehlung.

Anne Schmidt ist Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda