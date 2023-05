Billardkugeln – oder: Aufbruch

Cosima Schreier bringt mehr aus dem Vogtland mit als ihr Klavier.

Das Quietschen der Reifen auf dem regennassen, matschigen Weg lenkt meinen Blick noch einmal zurück. Kleiner und kleiner werden die vertrauten Fenster des Elternhauses, kürzer die Apfelbäume im Garten und verhaltener das dunkle Summen im Bienenhaus. Der schwarze Ebenholzmantel des großen Hauses verschmilzt mit den umgebenden Fichtenstämmen des heimischen Nadelwaldes. Wie ein Film laufen Ausschnitte aus den unzähligen Stunden ab, die ich in diesen schattigen Gemächern verbrachte, mit Pilzkorb, meinem Tagebuch oder einfach Wanderschuhen.

Cosima Schreier, Kantorin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda. Foto: Cosima Schreier

Mein kleiner A1 ist effizient bepackt, ebenso das etwas größere Auto meines Bruders. Dies ist nötig, denn was wäre ein Umzug ohne mein Klavier? Das vorbeiziehende Ortsschild kreuzt meinen noch immer nach hinten gerichteten Blick. Zeit, nach vorn zu schauen. Adieu, Vogtland!

Der Aufbruch begann lange vor dem Starten des Motors. Aufbrechen heißt, eine Auswahl zu treffen. Meinen eigenen Wegweiser zu bauen. Für die zahllosen Kreuzungen dieser Welt. Aufbrechen heißt, entscheiden, was ich zurücklasse. Womit ich aufbreche und womit ich breche. Woraus ich ausbreche, was ich auf-breche, wann ich ihn anbreche, den Tag des Aufbruchs. Der Aufbruch ist eine Billardkugel. Ins Rollen gebracht durch einen Anstoß. Eine Idee, eine Vision, einen Traum. Kraft liegt ihr inne in dem Schwung. Den ich ihr als Wegzehrung mitgab, Eine Portion Mut, zwei Portionen Hoffnung, Drei Portionen Gebet.

Aufbrechen heißt, einen neuen Anfangsbuchstaben groß zu schreiben, Den Punkt nicht Omega, sondern Alpha sein zu lassen. Beginn für die nächste Erzählung, den neuen Roman. Jeder Aufbruch ist ein Ja-Wort. Zur Richtungsänderung der Billardkugel, Zur Änderung des Anstoßwinkels. Eine Mutprobe. Ein Schritt in die Luft. Im Erkennen, dass sie trägt. Eine Einwilligung, meine Gewohnheiten zu überdenken, das Selbstverständliche in Frage zu stellen, zur Fremden zu werden, neue Namen anzunehmen, die Neue, Vogtländerin, Musikerin zu heißen. Zu dem zu werden, was ich vielleicht bin. Aufbruch heißt, meine Wurzeln zu begreifen, die Geschichte fortzuspinnen aus den Fäden der Vergangenheit.

Mein Aufbruch ist kein Strandurlaub. Er ist kein Museumsgang, bei dem ich bewundere und meinen Freunden Snap-Chat-Videos sende, wie Menschen anderswo ticken. Aufbruch heißt zu verändern und verändert zu werden, Spuren zu hinterlassen, andere Kugeln ins Rollen zu bringen, um selbst neue Fahrt aufzunehmen mit einem munteren Wort,zu bewegen und in Bewegung zu bleiben mit einer Melodie. Aufbruch fängt an, wo Bleibendes entsteht, wo Maria und Josef die Reise antreten und Abraham die Sterne zählt – für das Bleibende. Aufbruch. Jeden Tag neu.

Zwischen Kleidertüten, am Boden verstreuten Büchern und Holzbrettern, die jenen später einmal als Stütze dienen sollen, baue ich meinen Klavierständer auf. So kann ich ab und an in den Klang vertrauter Melodien flüchten, wenn mir das Chaos des Neuen über den Kopf wächst. Alles übrige wird mit der Zeit seinen Platz finden. Mit einem klackenden Geräusch, so, als würde eine Flasche versiegelt werden, schließt sich die Fahrstuhltür hinter einer winkenden Hand. Aufbruch beginnt, wenn der Aufzug wieder nach unten fährt und der Umzug geschafft ist. Wenn mein Bruder mit den leeren Kartons wieder nach Hause fährt.