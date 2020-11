Als Modell im Maßstab 1:10 hat Zlatko Smiljanić, Künstler und studierter Paläontologe, den Waldelefanten (Palaeoloxodon) in Ton auf ein Drahtgeflecht gefertigt. Eine der Vorarbeiten für das Steinrinne-Projekt.

Bilzingsleben: Annäherung an einen Koloss

Des Elefantenschädels Kern ist rosa. Der große Klotz steht derzeit auf einer Staffelei in Zlatko Smiljanićs Atelier in Vinkovci in Kroatien.