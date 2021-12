Bilzingslebener Steinrinne bei Kindern und Jugendlichen beliebt

Bilzingsleben. Der Altbiber soll 2022 in der Steinrinne in Bilzingsleben groß rauskommen. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat.

Die neue Münze ist schon in Arbeit. Ein Altbiber wird 2022 die neue Münze der Steinrinne in Bilzingsleben zieren. „Die Münzen werden gerade geprägt“, ist Enrico Brühl, Archäologe und Leiter der Ausgrabungsstätte, selbst voller Neugier, seinen gezeichneten Entwurf schon bald geprägt auf einer Münze betrachten zu können.

Der Altbiber löst den Europäischen Wels ab, den Gäste in diesem Jahr beim Besuch der Ausgrabungsstätte als besondere Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten. Die Auswahl hat Brühl nicht allein getroffen. Genutzt hat er die sozialen Medien und dort eine Abstimmung initiiert.

Der Altbiber wird nicht nur auf der Münze eine Rolle spielen. In Arbeit ist ein neuer Film, der das audiovisuelle Angebot der Steinrinne weiter bereichern soll. Zur Saisoneröffnung 2022 soll der Film genauso wie ein zweiter zum Riesenhirsch Premiere feiern, kündigt Brühl an.

Dass sich die bewegten Bilder für die Steinrinne auszahlen, kann der Leiter mit Zahlen belegen. So steuerten 2021 mehr als 3300 Besucher die Ausgrabungsstätte an. „Mehr als die Hälfte waren Kinder und Jugendliche“, erklärt Brühl und kann mit noch einem Argument für die Filme aufwarten. So habe sich die Verweildauer in der Steinrinne deutlich erhöht. Lag die vor zehn Jahren noch im Schnitt bei 45 Minuten, verbringen Gäste nun zwei Stunden und mehr in der Ausgrabungsstätte.

Zufrieden ist Brühl mit dem Besucherzahlen. Die Öffnungszeiten waren auch in diesem Jahr verkürzt. Die Türen öffneten sich am 12. Juni. Am 7. November war die Saison zu Ende. „Für die kurze Zeit bin ich zufrieden“, zieht er Bilanz und verweist darauf, dass Reisegruppen komplett weggefallen waren. 20 Reisegruppen hatten gebucht und dann abgesagt. „Das sind auch zwischen 700 und 800 Leute“, rechnet er vor. Ebenso weggebrochen waren die Schulklassen. Für gewöhnlich seien es die Fünft- und die Zehntklässler, die unterrichtsbedingt verstärkt nach Bilzingsleben kommen.

Anders als im Vorjahr, als Enrico Brühl und sein Team vorrangig Senioren begrüßen konnten, zog es 2021 verstärkt Familien zur Steinrinne. Gut vertreten waren auch internationale Gäste. Während Brühl bei den Besuchern aus Übersee mit nur zwei Amerikanern einen massiven Rückgang feststellen musste, war der europäische Zulauf ungebrochen. Der Großteil dieser Besucher habe jedoch ein fachliches Interesse, sagt der Archäologe.

Auch wenn die Saison vorbei ist, hat der Leiter der Ausgrabungsstätte gut zu tun. So gehe es derzeit darum, die Anlage winterfest zu machen. Repariert wird aktuell die Tür der Toilettenanlage. Sie war bei dem Sturm im Oktober beschädigt worden. Auch eine kaputte Glasscheibe der Ausstellungshalle muss ertüchtigt werden. Neben den baulichen Aufgaben will sich Brühl weiter dem audiovisuellen System widmen, damit sich Besucher an den Rechnern noch mehr Hintergrundinformationen aneignen können.

Mit Spannung erwartet er außerdem die Ankunft des urzeitlichen Elefantenschädels. Mit der Nachbildung war der kroatische Künstler Zlatko Smiljanić beauftragt worden. „Der Schädel ist fertig. Corona jedoch hat den Transport bisher verhindert“, sagt Brühl. Überzeugt ist er, zur Saisoneröffnung 2022 die neue Attraktion im Außenbereich des Geländes präsentieren zu können.