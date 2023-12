Biohof Scharf in Ollendorf erhält Qualitätssiegel

Erfurt/Ollendorf Marie Scharf erhält Auszeichnung

Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) zeichnet am Montag, dem 11. Dezember, in der Ökobackstube auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt sechs neue Bildungsträger mit dem Thüringer Qualitätssiegel „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aus. Wie das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz informiert, gehört auch Marie Scharf vom gleichnamigen Biohof in Ollendorf zu den Ausgezeichneten. Sie bietet auf dem Hof Bauernhoferlebnisse für Kinder und Jugendliche an.

Die Zertifikate werden seit 2018 an Einzelpersonen, Vereine, Netzwerke, Verbände und Organisationen überreicht, die sich durch ihre Bildungsangebote ganz besonders für Umweltschutz und sozialen Zusammenhalt stark machen. Ausgezeichnet werden ebenso der Alternative Bärenpark Worbis, der BUND Bad Langensalza, der Verein Landvolkbildung Thüringen, der Verein Solardorf Kettmannshausen sowie der Verein Thüringer Ökoherz. Die Auszeichnung findet um 18.30 Uhr statt.