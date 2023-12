Birgit Lenz erhält Ehrenamtscard vom Landkreis Sömmerda

Günstedt Der Landkreis Sömmerda würdigt Menschen, die sich um andere und das Gemeinwohl kümmern

Der Landkreis Sömmerda hat in diesem Jahr erneut ehrenamtlich Tätige für ihr herausragendes Engagement gewürdigt. Zum Ehrenamtstag in Günstedt überreichte Landrat Harald Henning (CDU) die Thüringer Ehrenamtscard und das Thüringer Ehrenamtszertifikat an mehr als ein Dutzend Frauen und Männer, die sich im gesamten Landkreis und auf den unterschiedlichsten Betätigungsfeldern selbstlos einbringen. Unsere Zeitung stellt sie vor.

Birgit Lenz hilft Parkinson-Patienten

Birgit Lenz gehört zu diesen besonderen Menschen. Sie engagiert sich in der Betreuung kranker Menschen. Laudatorin Stefanie Stockhaus, Leiterin der Ehrenamtsagentur des Landkreises, würdigte das.

Der Morbus Parkinson ist nach der Alzheimer-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Allein in Deutschland sind laut einer Auswertung der Krankenkassendaten aktuell etwa 400.000 Menschen betroffen.

Im Landkreis Sömmerda werden Betroffene und Angehörige nicht mit dieser Diagnose allein gelassen. Sie finden in der regionalen Selbsthilfegruppe Sömmerda der Deutschen Parkinson Vereinigung ein unterstützendes und helfendes Netzwerk. Teil des Netzwerkes ist Birgit Lenz.

Innerhalb der Selbsthilfegruppe stellt sie ihr Organisationstalent bei der Verarbeitung der monatlichen Gruppennachmittage unter Beweis. Mit ihren Belastungsangeboten trainiert sie die Feinmotorik der Erkrankten. Über eine WhatsApp-Gruppe hält Birgit Lenz regelmäßig zu den Gruppenmitgliedern Kontakt und versorgt sie mit wichtigen Informationen. Außerdem ist das „Taxi Lenz“ immer bereit, um zu Schulungen oder Veranstaltungen wie der Parkinson-Woche zu fahren.

Ebenso kümmert sich die Sömmerdaerin aufopferungsvoll und uneigennützig um die Mitglieder der Selbsthilfegruppe im betreuten Wohnen.