Bisher 40 Grippefälle im Landkreis Sömmerda bekannt

Die diesjährige Grippewelle ist auf dem Vormarsch. Bisher wurden 40 Erkrankungen (Stichtag 4. Februar) mit Influenza beim Gesundheitsamt des Landratsamtes Sömmerda gemeldet. Das teilte Amtsärztin Dagmar Dammers auf Anfrage mit.

Diese Zahl sei allerdings nicht wirklich aussagekräftig, weil in der Statistik nur Patienten erfasst werden, die auf den Grippevirus im Labor getestet wurden. Um aber eine entsprechende Therapie zu beginnen, brauchen Hausärzte nicht zwingend eine Bestätigung aus dem Labor. Denn die Therapie zielt lediglich darauf ab, die Symptome der Patienten zu behandeln.

Deshalb gebe es eine Dunkelziffer, die weitaus höher ist. „Diese 40 bekannten Fälle sind sicher nur ein Bruchteil der tatsächlich erkrankten Personen“, so Dagmar Dammers.

Die Grippesaison beginnt jedes Jahr laut Informationen des Robert-Koch-Instituts, Bundesbehörde für Infektionskrankheiten, Anfang Oktober und zieht sich bis in den Mai des folgenden Jahres. Die letzte Grippewelle 2018/2019 begann im Landkreis Sömmerda mit der ersten amtlichen Meldung am 5. November. Bis Mai 2019 wurden insgesamt 97 Influenza-Fälle gemeldet.

In diesem Jahr ging beim Gesundheitsamt des Landkreises bereits eine sogenannte Häufungsmeldung ein. In einer Kindertagesstätte erkrankten insgesamt zwölf Kinder an Grippe. Wenn in einem Kindergarten oder einer Schule mehrere Fälle einer Infektionskrankheit in einem engen Zeitfenster auftreten, müssen die jeweiligen Institutionen das an das zuständige Gesundheitsamt melden.

Übrigens ist es immer noch möglich, sich gegen das hartnäckige Influenzavirus impfen zu lassen. Weil sich die Grippewelle noch in den Anfängen befindet, sei das sogar ratsam, so ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar.

Die Grippefälle in diesem Jahr häufen sich in Thüringen. Während die Zahl der Infektionen in der vergangenen Saison unter dem Durchschnitt lagen, sind sie in diesem Jahr wieder deutlich angestiegen, so der Sprecher.

Neben der Grippe treten seit einigen Jahren auch wieder andere Krankheiten auf, die viele Jahre nicht auf dem Radar der Gesundheitsämter waren. Im vergangen Jahr waren laut Amtsärztin Dagmar Dammers Krätzmilben zum Beispiel wieder auf dem Vormarsch. Das Gesundheitsamt verzeichnete auffällig viele Krätzefälle im Landkreis.