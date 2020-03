Bitte keine Familienausflüge zum Tierarzt

Pearl, eine fünfjährige Biewer-Yorkshire-Terrier-Hündin ist bei Tierärztin Juliane Werner in Dr. Müllers Kleintierpraxis Sömmerda in Behandlung. Um sich vor dem Coronavirus (COVID-19) in den engen Praxisräumen zu schützen, sind auch hier besondere Vorsichtsmaßnahmen sowohl beim tiermedizinischen Personal als auch bei den Begleitern der tierischen Patienten unerlässlich. Mundschutz, der in der Kleintierpraxis eigentlich nur im OP-Bereich getragen wird, kommt jetzt auch bei Untersuchung und Behandlung zum Einsatz.