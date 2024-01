Blasmusik im Volkshaus Sömmerda

Sömmerda „Berthold Schick und seine Allgäu 6“ gastieren am 26. Januar

Berthold Schick und seine Allgäu 6 wollen am Freitag, dem 26. Januar, ab 19 Uhr das Volkshaus in Sömmerda in ein echtes Mekka für Blasmusikfans verwandeln und für beste Stimmung sorgen. Angekündigt sind allen großen Hits der Böhmischen Blasmusik. Besucher dürfen sich freuen auf Titel wie „Späte Liebe“, „Südböhmische Polka“, „Der Strohwitwer“, „Goldene Trompeten“, „Alphornliebe“, „Guten Abend - Gute Nacht“ und viele andere. Auch wird Berthold Schick seine musikalischen Künste auf dem Alphorn präsentieren.