Blick in die Sömmerdaer Schaufenster lohnt sich doppelt

Sömmerda. Arbeiten von Künstler der Sömmerdaer Region zieren innerstädtische Schaufenster und können erworben werden.

Zum inzwischen elften Male präsentieren Künstler der Region Sömmerda einen Querschnitt ihrer Arbeiten von Gemälden bis Schmuck im Rahmen der sogenannten „Kunststraße“. In Geschäften der Sömmerdaer Innenstadt, die an den Aktionstagen „Heimat shoppen“ teilnehmen, schmücken die künstlerischen Werke die Schaufenster, so wie auf dem Foto das von „Bauer Living“. Verkäuferin Lucy Freiwald rückt gerade ein Aquarell von Regina Kugler ins rechte Licht. Noch bis zum 20. September können die Exponate (größtenteils von Vereinsmitglieder des Sömmerdaer Malkreises) in den Schaufenstern bewundert und wenn es besonders gefällt, auch erworben werden, freut sich Vereinsvorsitzende Christina Gille. Die Kontaktdaten sind hinterlegt.