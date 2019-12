Sprötau. Am 27. Dezember findet der Kindeltag in Sprötau statt.

Blick zurück und nach vorn

Eine Tradition in Sprötau ist der Kindeltag, bei dem nach den Weihnachtsfeiertagen aufs alte Jahr zurück- und aufs neue vorausgeschaut wird. Da werden in gemütlicher Runde im Gasthof Liebermann abgeschlossene Projekte noch einmal benannt, Neuerungen bekanntgegeben und die weitere Entwicklung des Dorfes in den Fokus gerückt.

Auch diesmal beginnt der Kindeltag am 27. Dezember um 14 Uhr.