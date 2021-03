Blühende Feldraine für mehr Artenvielfalt in Riethnordhausen

Riethnordhausen. Bei Riethnordhausen sollen Schwebfliegen, Wildbienen und Schmetterlinge künftig mehr Nahrung finden.

Feldraine sind in Thüringen nur noch selten zu finden. Früher säumten sie zahlreiche Wege und Ackerränder und prägten das Landschaftsbild maßgeblich mit. Durch die intensiv genutzte Agrarlandschaft ist ein wichtiger Lebensraum insbesondere für Insekten wie Schwebfliegen, Wildbienen und Schmetterlinge sowie für Feldvögel und viele weitere Tiere verloren gegangen.

Um etwas dagegen zu tun, wurde das Projekt „Via Natura 2000 – Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft zwischen Natura 2000-Gebieten in Thüringen“ gestartet. Dabei sollen verstärkt blühreiche, gras- und krautbewachsene Randstreifen zwischen Acker und Feldweg oder zwischen Ackerschlägen angelegt und der Insektenschutz verstärkt werden, wie Annemarie Bauer vom Landschaftspflegeverband „Mittelthüringen mitteilt.

Für den ersten neu angelegten Feldrain konnte die Natura 2000-Station „Mittelthüringen/ Hohe Schrecke“, einer der Partner im Projekt, unter anderem die Gemeinde Riethnordhausen und die Agrargenossenschaft „Universal-Agrar GmbH“ gewinnen. So wurde vor wenigen Tagen auf einer Gemeindefläche eine insektenfreundliche Wildkräuter- und Gräsermischung ausgebracht. Damit soll die Artenvielfalt gefördert und der Biotopverbund in der Agrarlandschaft verbessert werden. So können sich die Bürger bei ihren Spaziergängen zukünftig an einem 300 Meter langen blühenden Feldrain erfreuen.

Weitere Flächenansaaten im Projektgebiet folgen im Herbst und in den nächsten Jahren. Ziel ist es unter anderem, bis April 2026 mindestens 11 Hektar Feldraine in Mittelthüringen neu anzulegen.

Die Natura 2000-Station „Mittelthüringen/ Hohe Schrecke“ initiiert und betreut in den Landkreisen Sömmerda und Weimarer Land sowie der Stadt Weimar und Randbereichen von Erfurt Naturschutzmaßnahmen, die zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen. Dabei ist die Entwicklung der traditionellen Saumbiotope ein wichtiger Baustein.