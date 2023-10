Bluesrock und ein Jubiläumskonzert im „Piano“ in Sömmerda

Kneipenbesitzer Csaba Görög hat schon viele Gäste im „Piano“ in Sömmerda begrüßt. In diesem Jahr feiert die Livemusic-Location 35-jähriges Bestehen.

Sömmerda. Am 4. Oktober ist die „Franky Dickens Band“ in Sömmerda zu Gast.

Die „Franky Dickens Band“ ist am 4. Oktober in der Livemusic-Location „Piano“ in Sömmerda zu erleben. Der Name stehe für einen abgefahrenen Bluesrock mit Funk- & Soulgrooves, heißt es seitens der Veranstalter. Den Musikern Thomas „Dickens“ Steinert (Gitarre, Gesang), Frank „Franky“ Täubert (Bassgitarre, Gesang) und Jörg „Jogy“ Franke (Schlagzeug) wird leidenschaftliche Spielfreude zugesprochen. Los geht es am Mittwoch um 20 Uhr.

Zu Gast sein werden im „Piano“ in diesem Jahr auch noch die legendäre, seit 1985 auftretende Leipziger Punk-Rock-Band „Die Art“ am 18. Oktober mit einem Sonderkonzert sowie Al Holliday & The East Side Rhythm Band aus den USA am 1. November. Das Jubiläumskonzert zum 35-jährigen Bestehen der Livemusic-Location in Sömmerda bestreitet am 15. November Ferenczi György mit seiner Band Rackajam aus Ungarn.

Zum Jahresende folgen zudem am 29. November die Band des britisch-norwegischen Blues-Gitarristen Krissy Matthews und am 13. Dezember Joost De Lange aus den Niederlanden. Das Jahresabschlusskonzert gestaltet traditionsgemäß Willi Woigk, am 27. Dezember heißt es im „Piano“: The Polars (D), feat. John Idan (UK).