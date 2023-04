Blütenband an Kindelbrücks Stadtmauer ist Blickfang

In dieser Woche stand die erste Rasenmahd in Kindelbrück für Kommunalarbeiter Mario Deike an, so auch an der Stadtmauer in der Frömmstedter Straße.

Kindelbrück. Kommunalarbeiter der Landgemeinde sind mit der ersten Rasenmahd des Jahres beschäftigt.

Mit den blühenden Osterglocken, Narzissen und Tulpen entlang der historischen Stadtmauer in Kindelbrück sprießt auch das Gras in die Höhe. Deshalb stand in dieser Woche die erste Rasenmahd des Jahres für Kommunalarbeiter Mario Deike an. Als Kapitän des Rasentraktors drehte er auf dem Friedhof, Spielplatz an der Stadtmauer und in der Frömmstedter Straße seine Runden. Andere Grünflächen kamen im Anschluss an die Reihe. Das Blumenband der Frühlingsblüher in der Frömmstedter Straße erfreut seit 2016 die Kindelbrücker. Im Herbst zuvor hatten Grundschulkinder und Floristmeister Christopher Ernst die Zwiebeln in die Erde gebracht. Jedes Frühjahr sind die Blüten eine Augenweide. Die Bänke an der Stadtmauer laden zum Verweilen ein.