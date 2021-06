Blumen sollen Bienen locken

Sömmerda. Dieses Jahr insektenfreundlicher: Gärtnerinnen des Betriebshofes sorgen für Sommerbepflanzung in Sömmerda.

Der Sommer scheint nun doch an Fahrt aufzunehmen. Passend dazu haben die Gärtnerinnen des Betriebshofes Blumenschalen, -kübel und -kästen von städtischen Einrichtungen und auf dem Obermarkt neu bepflanzt, informiert die Pressestelle der Stadtverwaltung. Nun leuchte es sommerlich unter anderem am Rathaus, dem Schüler-Freizeit-Zentrum, der Feuerwache, am Dreyse-Haus sowie in den Blumenschalen in der Langen Straße und der Weißenseer Straße.

Vor den Gärtnerinnen stand dabei eine nicht kleine Aufgabe. Galt es doch, insgesamt 36 Halbschalen, knapp 60 Blumenkästen, fast 15 Pflanzkübel, die fünf Blumenboote am Mühlgraben sowie Flächen am Waidstein an der Stadtmauer und an Ehrenmalen auf dem städtischen Friedhof mit Sommerpflanzen zu bestücken. Für das Pflanzkonzept zeigte wiederum Dagmar Becker, Sachgebietsleiterin Grünanlagen im Betriebshof, verantwortlich.

Die Blumenboote erfreuen die Passanten diesmal nicht im, sondern am Mühlgraben. Foto: Anett Hädrich/Stadtverwaltung Sömmerda

Neben Geranien, Petunien (diese Kombination klassisch in den Stadtfarben rot und weiß) sowie etwa Buntnessel, Weihrauch, Zier-Süßkartoffel, Begonie und Silberblatt wurde bei der Bepflanzung vermehrt Augenmerk auf Insektenmagneten wie Salbei, Goldmarie, Sonnenhut, Prachtkerze, Schmuckkörbchen und Verbene gelegt. Dies insbesondere bei den Pflanzkübeln auf dem Obermarkt und der Pflanzfläche am Waidstein. Insgesamt haben die Gärtnerinnen in den vergangenen Tagen 2382 Pflanzen in Erde gesetzt, so Pressesprecherin Anett Hädrich.

Auf eine dauerhafte Bepflanzung wurde vor drei Jahren auf den beiden Flächen der Kreisverkehre in der „Neuen Zeit“ umgestellt. Hier haben mittlerweile Frühblüher wie Krokusse und Tulpen, Gräser sowie unter anderem Fetthenne, Aster und Storchschnabel ihren festen Platz und bieten bis in den Herbst hinein ein schönes Bild. Mit eben jener dauerhaften Pflanzenmischung „Tanz der Gräser“ sorgt die Stadt bereits seit der Sanierung des Busbahnhofes in Sömmerda im Jahr 2015 auf den dortigen Freiflächen für immer wieder schöne Farb- und Formenakzente.