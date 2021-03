Blumengruß und Dank an die Frauen in Sömmerda

Anlässlich des Frauentages erinnert sich Karin Mucke vom Heimatverein Wenigensömmern an schöne Feiern in vergangenen Jahren und freut sich schon auf die Ostertage im Ort. Still sei es geworden um die Vereine in Stadt und Land, aber alle hätten die Hoffnung, dass es bald mit Aktivitäten wieder los gehen kann, schreibt sie. Ein Jahr sei es her, dass in Wenigensömmern als Letztes der Frauentag mit den Seniorinnen gefeiert werden konnte. „Unsere weiteren Vorhaben mussten wir verschieben oder ganz streichen. Alternativ zur traditionellen Weihnachtsfeier haben wir in der Vorweihnachtszeit kleine Adventsträußchen mit einem leuchtenden Geschenk an unsere Rentner verteilt und wollten mit dem Licht ein Zeichen setzen, dass wir sie nicht vergessen haben und wir noch da sind“, berichtet Karin Mucke.

Frauentag durfte der Heimatverein coronabedingt in diesem Jahr noch nicht feiern, doch mit einem Blumengruß wurde den Seniorinnen gratuliert. Als nächstes kommt nun der Osterhase zu den Kindern in Wenigensömmern. Am Karfreitag verteilt er auf der Mittelpfütze an der „Kleinen Kneipe“ ganz persönlich die Osterkörbchen, kündigt Karin Mucke an.

Den Frauentag hat auch das Sömmerdaer Stadtteilmanagement nicht vergessen. „Normalerweise hätten wir anlässlich des Frauentages einen unserer weltberühmten Tanztees organisiert“, berichtet Torsten Koning vom Thepra-Stadtteilmanagement. Doch zumindest möchte er die Gelegenheit nutzen und den Frauen für ihre Unterstützung, ihre Geduld und ihr großes Herz danken.

Der Kreisverband Sömmerda des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat trotz der Pandemie mit der Partei Die Linke und der SPD in Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten Nelken an die Mitarbeiterinnen verteilt, wenn auch leider nicht im sonst gewohnten Rahmen, informiert der DGB-Kreisvorsitzende Peter Hintermeier. „Wir konnten aber trotzdem Gespräche mit Mitarbeiterinnen führen, die sehr aufschlussreich waren und die Lage der Beschäftigten deutlich machten“, sagt er und verweist auf die Lohnunterschiede und die gerade in der Pandemie starke Belastung von Frauen. Dank gelte allen, die in der letzten Zeit eine aufopferungsvolle Arbeit in der Pflege im Krankenhaus und in vielen anderen Bereichen geleistet haben.