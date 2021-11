Blutspende-Team macht Station

Kölleda. Die Blutspende kann mit einem Antikörpertest verbunden werden, wie das Blutspendeteam aus Suhl informiert.

Die Möglichkeit zur Blutspende gibt es am Mittwoch, 1. Dezember, 17 bis 19.30 Uhr in der Wippertus-Grundschule in der Salzstraße 6-8. Wie das Institut für Transfusionsmedizin Suhl mitteilt, wird Spendern ein Sars-Cov-2-Antikörpertest angeboten. Nächste Termine sind am 8. Dezember in Kindelbrück, 16 bis 19.30 Uhr im MGH, am 27. Dezember von 16 bis 19 Uhr im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda und am 28. Dezember von 16.30 bis 19 Uhr in der Diakonie-Sozialstation in Gebesee.