Blutspenden im Landkreis Sömmerda

Blutspenden können Leben retten. Und das zu jeder Zeit. Deshalb ist das Institut für Transfusionsmedizin Suhl im Mai im Landkreis unterwegs.

Am kommenden Montag, dem 18. Mai, kann in der Sömmerdaer Geschäftsstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Bahnhofstraße 2 der Lebenssaft gespendet werden. Die Türen stehen dort von 16 bis 19 Uhr offen.

Einen Tag später, am 19. Mai, macht die gemeinnützige Gesellschaft in Weißensee Station. Spender sind von 16 bis 19 Uhr bei der Feuerwehr in der Ulmenallee 9 willkommen.

Im Kindelbrücker Mehrgenerationshaus in der Thomas-Müntzer-Straße 1 ist das Institut am 27. Mai zu Gast. Von 16 bis 19.30 Uhr wird dort Blut „abgezapft“.