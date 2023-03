Brand im Landkreis Sömmerda: 30.000 Euro Sachschaden

Weißensee. Im Landkreis Sömmerda ist es am Freitag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Das war die Ursache.

Die Polizei und die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag in Weißensee ausgerückt. In einem Einfamilienhaus hatte es gebrannt. Als die Rettungskräfte vor Ort waren, war das Feuer schon vom Sohn der 84-jährigen Eigentümerin gelöscht. Wie sich herausstellte, hatte ein technischer Defekt der Heizungsanlage das Feuer ausgelöst. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

