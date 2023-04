Brandbekämpfung bei Nullsicht in Großrudestedt

Großrudestedt. 80 Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren im Landkreis Sömmerda absolvieren eine Heißausbildung in mobiler Übungsanlage

Für 80 der insgesamt 564 Atemschutzgeräteträger im Landkreis Sömmerda findet am kommenden Wochenende erneut eine realistische Heißausbildung bei Nullsicht in einer mobilen Brandcontaineranlage statt, informierte das Landratsamt. Die Teilnehmer sollen dabei an ihre physischen und psychischen Belastungsgrenzen herangeführt werden, um sie für kommende Einsätze gut vorzubereiten, heißt es.

Die mobile Brandübungsanlage besteht aus zwei 20-Fuß-Containern mit einer etwa 30 Quadratmeter großen Übungsfläche, einer Atemschutzübungsstrecke und einem Brandraum, so das Landratsamt. Das Lehrgangswochenende finde wieder am Standort der Stützpunktfeuerwehr Großrudestedt statt.

Alle Lehrgangsteilnehmer werden am Freitagabend einer theoretischen Schulung unterzogen, sodass am Samstag und Sonntag jeweils 40 Teilnehmer in der Zeit von 8.30 bis 18.30 Uhr den praktischen Einsatz durchführen können.

Die Schwerpunkte des Trainings liegen vorwiegend in der richtigen Türöffnung, dem Schlauchmanagement, dem Absuchen von Räumen, der Personenrettung, der Wärmegewöhnung und dem richtigen Einsatz von Löschmitteln. Dabei werden die Teilnehmer das Verhalten ihrer eigenen Einsatzbekleidungen unter realistischen Bedingungen kennenlernen. So werden der Umgang mit Hohlstrahlrohren, die sichere Vorgehensweise beim Innenangriff, das richtige Öffnen von „heißen Türen“ und die Wirkung von richtiger und falscher Löschtaktik bei der Brandbekämpfung vertieft.

Zweiter Lehrgang kostet erneut rund 14.000 Euro

Auch in Zeiten von knappen kommunalen Haushalten ist es dem Landkreis Sömmerda ein Bedürfnis, in die Ausbildung und letztlich in die Sicherheit der Einsatzkräfte zu investieren, heißt es weiter. Nachdem bereits im vergangenen Jahr 80 Atemschutzgeräteträger in den Genuss einer standortnahen Heißausbildung gelangten und dem folgenden positiven Echo, von dem sich auch Landrat Harald Henning (CDU) während der Übungstage überzeugen konnte, sei den Verantwortlichen klar gewesen, dass die Heißausbildung in der mobilen Brandübungsanlage fortgeführt werden muss. Daher entschied der Landkreis Sömmerda, die Leistung unmittelbar nach Abschluss des Lehrgangs wieder zu beauftragen. Allein für die mobile Brandübungsanlage, die Atemschutztechnik und die Ausbilder setzt der Landkreis Sömmerda 14.161 Euro ein.