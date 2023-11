Am weitesten vorangeschritten ist der Ausbau im Gebiet von Los 1. Karsten Kluge, Geschäftsführer der Thüringer Netkom, Bürgermeister Roman Zachar, Landrat Harald Henning, Felix Münzberg, Projektverantwortlicher beim Projektträger des Bundes, der PwC GmbH, sowie Oberbauleiter Alexander Ehrlich, Firma Diroba, (von links) vollzogen am 12. Juli 2022 in Kindelbrück den ersten Spatenstich.