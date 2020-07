Büchel: Setzepfandt und Krämer in der Stichwahl

Büchel. Die 189 Wahlberechtigten in der Gemeinde Büchel (VG Kindelbrück) werden am Sonntag zur Stichwahl erneut an die Wahlurne gerufen. Im ersten Wahlgang hatten 131 (69,3 Prozent) von ihnen von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Bewerber um das Ehrenamt hatte es vorher nicht gegeben. Die meisten Stimmen waren mit 47 (37,3 Prozent) auf Beate Setzepfandt entfallen, die zweitmeisten mit 35 (27,8 Prozent) auf Frank Krämer. 44 Stimmen (34,9 Prozent) verteilten sich auf weitere Personen. 5 Stimmen waren laut dem inzwischen veröffentlichten endgültigen Ergebnis ungültig. Somit kommt es am 19. Juli zur Stichwahl zwischen Beate Setzepfandt und Frank Krämer. Das bestätigte Gemeindewahlleiter Thomas Grubert auf Nachfrage. Gefragt, ob die Siegerin oder der Sieger die Wahl annimmt, wird erst nach deren Abschluss.