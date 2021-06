Bücherklatsch in Sömmerdas Bibliothek

Sömmerda. Nach langer Unterbrechung durch Corona können sich Literaturfreunde wieder treffen. Doch auch Trauer schwingt mit.

Zu ihrem Bücherklatsch trafen sich bei herrlichem Wetter im Ambiente des Rosengartens am Dreyse-Haus eifrige Liebhaber guter Literatur. In ihrem Buchclub, der eigentlich alle vier bis sechs Wochen stattfindet, kommen Mitglieder des Fördervereins der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda zusammen, um über gute Bücher zu reden, die es in der Bibliothek auszuleihen gibt. Wegen der langen Corona-Pause kam da einiges zusammen. Empfehlenswerte Bücher haben die Mitarbeiterinnen um Anne Schmidt viele zu bieten. Zudem ging es nicht ab ohne Erinnerungen an die kürzlich verstorbene Roswitha Leischner, die maßgeblichen Anteil am heutigen Erscheinungsbild der Bibliothek hat.