Bürgerinitiative: 20 Windräder sind genug!

Zwei weitere Windkraftanlagen will Boreas zwischen Sprötau und Schloßvippach bauen. Nabenhöhe 166 Meter, Rotordurchmesser 160 Meter. Antrag und Beteiligungsverfahren laufen. 20 Windräder drehen sich bereits im Windpark – oder auch nicht. „20 sind genug!“, fordert die Bürgerinitiative „An der Marke“ und sagt, die „Städter in der Politik“ hätten gut reden. Sie wird am Montag bei der Unteren Umweltbehörde im Sömmerdaer Landratsamt eine ablehnende Stellungnahme zu den Plänen des Windkraftunternehmens abgeben. Das erklärte ihr Sprecher, Gunnar Niemand, am Freitagabend bei einer Protestkundgebung auf dem Schloßvippacher Anger. „„Wir lehnen Windkraftanlagen nicht per se ab. Aber wir wehren uns gegen eine Überfrachtung“, so Niemand. Knapp 100 Menschen waren gekommen. Die Initiative hatte in Schloßvippach, Sprötau, Dielsdorf, Markvippach, Vogelsberg und Thalborn um Teilnahme geworben.

Gunnar Niemand, Harald Henning und Uwe Köhler (v.l.) studieren die Planzeichnung. Foto: Armin Burghardt Niemand nahm Bezug auf die aktuelle Diskussion um Windkraftanlagen, den Fakt, dass rund 100 zurückgebaut werden müssten. „Das erfolgt nur, weil sie nicht länger gefördert werden!“, unterstrich er die BI-Ansicht, dass ausschließlich finanzielle Beweggründe der Betreiber und nicht der Bedarf im Zuge der Energiewende für neue Anlagen sprächen. Auch sei es, Vorwurf der Landesregierung an die Thüringer Opposition, keine populistische Kampagne, die Akzeptanzprobleme für neue Windkraftanlagen im ländlichen Raum herbeirede. „Die Akzeptanz fehlt real. Das beweisen die über 50 Bürgerinitiativen in Thüringen“, sagte er. Im konkreten Fall stößt der Bürgerinitiative einiges auf: So nähre allein die Tatsache, dass Antragstellerin (Boreas) und das Gutachterbüro, der die Umweltverträglichkeitsbewertung für dessen Antrag gefertigt hat, unter identischer Adresse firmierten und auch die Geschäftsführer die gleichen Personen seien. „Dennoch kommt selbst diese Prüfung zum Urteil, dass eine Erweiterung zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung beitrage. Auch das Überschreiten einzelner Schallimmissionsgrenzwerte werde eingestanden. Das betreffe auch Schloßvippach. Die BI moniert zudem, dass der Antrag sachlich falsche Darstellungen beinhalte. So sei von zwei weiteren Windrädern bei Vogelsberg die Rede, während sie in Wirklichkeit bei Sprötau entstehen sollten. Im Kartenmaterial seien außerdem die Standorte bereits behördlich abgelehnter zusätzlicher Windräder aufgeführt. Niemand und seine Mitstreiter befürchten ein gezieltes Schaffen einer „Hintertür“, um sie doch noch durchzusetzen. In Abrede gestellt wird die Aussage der Prüfung, dass Vogelzugaspekte vernachlässigt werden könnten. Die BI verweist auf dokumentierte Erkenntnisse eines seit zwei Jahren verstärkten Storchenaufkommens um Schloßvippach, das Auffinden von Totvögeln sowie nach der Windparkinbetriebnahme verlassene Brutplätze des Rotmilans. Nicht berücksichtigt werde zudem, dass die zwei neuen Anlagen in der Nähe von Streuobstwiesen. Schloßvippachs Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) kündigte eine Stellungnahme auch des Gemeinderats zum Boreas-Vorhaben an. „Wir werden uns vehement dagegen aussprechen“, sagte er und äußerte sein Unverständnis darüber, dass Schloßvippach, obwohl von den Grenzwertüberschreitungen betroffen, anders als Vogelsberg und Sprötau keine offizielle Aufforderung zur Stellungnahme erhalten habe. Landrat Harald Henning (CDU), auch Präsident der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen, unterstützte die Teilnehmer in ihrem Recht, „sich nicht alles gefallen zu lassen“. Er erklärte, dass es keine Genehmigungen für – mehrfach vorhandene – Anträge geben werde, Windkraftanlagen außerhalb der bestätigten Vorranggebiete zu errichten. „Wenn ein Gericht nicht anders entscheidet“, musste er allerdings einschränken. Es liefen – gleich nach Bestätigung des sogenannten Sachlichen Teilplans Windenergie zum Regionalplan Mittelthüringen eingebracht – sech Normenkontrollklagen. Pro und kontra. Ausgang offen. „Was mich aufregt“, so Henning, „ist, dass hier ein Hamster mehr zählt als ein Mensch.“ Er sicherte zu, dass seine Mitarbeiter die Anträge genau prüfen werden. Das letzte Wort hatte Andreas Hortsch. Der Bauingenieur aus Sprötau wohnt dort direkt am Wald. „Steht der Wind wie heute, kann ich nachts kein Fenster öffnen“, erklärte er. Die Beeinträchtigung sei real und größer als er es für möglich gehalten hatte.