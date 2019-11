Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerreise nach Krakau zum Gedenken an Mauerfall

„Wir haben in kurzer Zeit viel gesehen und erlebt“, beschreibt Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) die Reise am vergangenen Wochenende in Thüringens Partnerregion Małopolska (Kleinpolen). Der Bürgermeister sowie Stadtratsvorsitzender Burkhard Zeidler und Stadträtin Eileen Schindler, Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Jugend, Kultur und Sport, waren Teilnehmer einer von der Thüringer Staatskanzlei organisierten Bürgerreise. Anlass war der 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November. Die Reise führte die Gruppe nach Krakau, die Hauptstadt der Wojewodschaft Kleinpolen, informiert Anett Hädrich von der Stadtverwaltung Sömmerda.

Zum offiziellen Besuchsprogramm gehörte eine Stadtführung, deren Schwerpunkt auf dem Gedenken lag. Der Rundgang in diesem Sinne führte in das jüdische Viertel Kazimiers. Darüber hinaus besuchten die Bürgerreisenden das Museum in der ehemaligen Emaillefabrik von Oskar Schindler. Das Museum zeigt die Dauerausstellung „Krakau – die Okkupationszeit 1939-1945“. Zuvor wurden auf dem Denkmalplatz mit den leeren Stühlen aus Bronze in Erinnerung an die Verschleppten und Ermordeten des ehemaligen Krakauer Ghettos Blumen niedergelegt.

Im Zeichen des 30. Jahrestages des Mauerfalls stand am Abend des 9. November die Festveranstaltung des Deutschen Generalkonsulats Krakau im Europäischen Zentrum für Musik in Lusławice, an der die Thüringer Delegation teilnahm, teilt Hädrich weiter mit. „Der Abend bot uns Gelegenheit zu zahlreichen interessanten Gesprächen unter anderem mit dem Generalkonsul der Bundesrepublik in Krakau sowie Vertretern von polnischer Seite, unter ihnen Rafał Kukla, Bürgermeister der Stadt Gorlice“, resümierte Bürgermeister Ralf Hauboldt. Mit der rund 27.000 Einwohner zählenden Stadt an der Grenze zu Slowenien habe man weitere Kontakte vereinbart.

Für ein nächstes Treffen liegt eine Einladung nach Gorlice von Rafał Kukla für eine Sömmerdaer Delegation am ersten Maiwochenende nächsten Jahres vor. „Wir freuen uns über die Einladung und sehen nach ersten Gesprächen mit Rafał Kukla und weiteren Vertretern von Gorlice viele Ansätze für einen weiteren Erfahrungsaustausch. Dieser könnte beispielsweise auch Einrichtungen wie die Musikschulen oder Berufsschulen in beiden Städten betreffen“, so Hauboldt.