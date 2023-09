Bundestagsabgeordnete der Linken kommen nach Sömmerda

Sömmerda. Am Donnerstag stehen Linkspolitiker in Sömmerda an der Robotronuhr.

Die Linksfraktion im Bundestag ist auf Tour durch Thüringen. Darauf weist das Sömmerdaer Wahlkreisbüro des Abgeordneten Ralph Lenkert hin. Laut dessen Mitarbeiterin Heike Hopfe-Arnold ist Sömmerda eine Station der Tour unter dem Motto „Wärme & Wohnen bezahlbar für alle“.

Am Donnerstag, dem 14. September, ist zwischen 10 und 12.30 Uhr am Eingang zur Marktstraße (an der Robotronuhr) in Sömmerda ein Haltepunkt. Lenkert, er ist Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, und Mitarbeiter der Fraktion wollen dann deren Positionen zum Heizungsgesetz und den vielerorts steigenden Mieten vermitteln. „Wir brauchen endlich Sachverstand bei der Energie- und Wärmewende, sozial gerechte Lösungen, die technisch und logistisch auch umsetzbar sind“, heißt es in der Ankündigung.