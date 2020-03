Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse fahren im Landkreis Sömmerda ab Dienstag im Ferienmodus

Die Verwaltungsgesellschaft für den Öffentlichen Personennahverkehr Sömmerda stellt im Linienverkehr ab Dienstag, 17. März, auf den Ferienfahrplan um. Das bestätigten Geschäftsführer Wolfgang Kunz und Prokurist Olaf Silge am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Die entsprechende Genehmigung hatte das Unternehmen bereits Ende letzter Woche vorsorglich beim Landesverwaltungsamt eingeholt, als absehbar wurde, dass die Schulen ab Dienstag schließen würden.

Sollte das Landratsamt eventuell feststellen, dass zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern in Sonderbetreuung (Kinder von im Gesundheitswesen, der Pflege, bei Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr) weitere Kapazitäten benötigt würden, so werde man das absichern, so Kunz. Für den Linienverkehr gelte das aber nicht, unterstrich Olaf Silge: „Da bleibt es beim Ferienfahrplan.“ Die entsprechenden Informationen und Daten seien weitergeleitet. Es könne jedoch noch etwas dauern, bis sie zum Beispiel in elektronischen Buchungssystemen Berücksichtigung fänden.

Die Regelung gilt zunächst bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien. Danach werde man weitersehen. Bis dahin rechnet Wolfgang Kunz nicht damit, dass zu Schritten wie Kurzarbeit gegriffen werden muss. „Bis dahin reicht unser Puffer. Die Kollegen bummeln zunächst Überstunden ab und nehmen Resturlaub aus dem Vorjahr“, sagt er.

Der Geschäftsführer schätzt ein, dass es unter seinen Mitarbeitern durchaus einige gebe, die sich Sorgen um eine mögliche Infizierung machten. Ein Verzicht auf die Nutzung des vorderen Einstiegs in den Bus soll es dennoch vorläufig nicht geben – solange es keine bestätigten Fälle im Landkreis gebe. Allerdings fährt die VWG mit ihren Bussen auch nach Weimar und Erfurt hinein, wo es derartige Restriktionen bereits gibt. „In Städten ist das was anderes“, sagt Kunz. „Da sind die Busse anders ausgestattet, haben auch hinten Fahrscheinautomaten – und es gibt mehr Vorverkaufsstellen. Im Landkreis Sömmerda haben wir da eine einzige, die am Busbahnhof in Sömmerda“, so der Geschäftsführer.