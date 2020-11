Busse fahren statt Zügen

Wegen Bauarbeiten kommt es von Freitag, 6. November, gegen 18 Uhr bis einschließlich Sonntag, 15. November, zu Änderungen im Zugverkehr auf der Strecke Sangerhausen – Artern – Sömmerda – Erfurt. Betroffen sind laut Abellio Rail Mitteldeutschland der Regionalexpress RE 10 Magdeburg – Sangerhausen – Erfurt und die Regionalbahn RB 59 Sangerhausen – Erfurt. Die Züge dieser Linien werden zwischen Artern und Sömmerda sowie in der Gegenrichtung durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Von Sangerhausen nach Artern und von Sömmerda nach Erfurt ändern sich die Fahrzeiten der Züge. Einige fahren zeitiger ab als sonst, um das Umsteigen auf den Schienenersatzverkehr in Sömmerda bzw. Artern zu gewährleisten. Fahrgäste sollten sich auf längere Reisezeiten einrichten. Die Busse sind länger unterwegs. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die Fahrradmitnahme ist eingeschränkt und kann nicht garantiert werden. Fahrgäste werden gebeten, während der Baumaßnahme möglichst auf die Fahrradmitnahme zu verzichten.

Informationen zu allen Fahrzeiten findet man in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio-mitteldeutschland.de. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46.