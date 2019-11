Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buttstädt: Die Würfel sollen fallen

Am Samstag, 30. November, findet um 19 Uhr in der Gaststätte Dinger in der Rastenberger Straße in Buttstädt ein Jule-Würfelturnier statt. 5 Euro Startgeld werden erhoben. Interessenten und Gäste sind herzlich willkommen, betont Wolfram Schwartz. Jule ist laut Wikipedia ein einfaches Würfelspiel mit einem einzelnen Würfel für beliebig viele Mitspieler. Neben diesem Spiel würden jedoch auch andere Würfelspiele, vor allem das Schocken, häufig als Jule bezeichnet.