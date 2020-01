Buttstädt: Ein Haushalt ohne Mondzahlen

Einen Haushalt für 2020 hat ringsum kaum einer. Der Kreis nicht, Sömmerda, Kölleda, Rastenberg und andere auch nicht. Buttstädt aber, die Großgemeinde, hat einen vom Gemeinderat beschlossenen. Die Würdigung der Kommunalaufsicht, der er am Montag zugegangen ist, steht noch aus.

Ein realistischer Etat

Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Haushalt. Es ist einer ohne Mondzahlen, da ist alles realistisch.“ Die Einschätzung rührt auch daher, dass der vorherige Etat der zum Jahresanfang 2019 zur Gemeinde fusionierten Kommunen Buttstädt, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Großbrembach, Guthmannshausen, Hardisleben, Kleinbrembach, Mannstedt, Olbersleben und Rudersdorf, die alle zur vormaligen VG Buttstädt gehörten, durch deren Zusammenschluss ein besonderer war.

Die sanierungswürdige Brücke in der Gottlob-König-Straße an der Einmündung zum Mittelmühlweg in Hardisleben (die sogenannte Papstbrücke) soll zu 70 Prozent gefördert in die Kur kommen. Foto: Jens König

Einerseits war er in seiner Zusammenstellung zunächst experimentell, ein reines Zusammenschreiben der Haushalte der Mitglieder mit sofortigem Anpassungs- und Nachtragszwang, andererseits ein durch die Hochzeitsprämie aufgeblähter.

Hochzeitsprämie fehlt diesmal

Dass es dieses Geld nicht ein zweites Mal gibt, ist dem neuen Haushalt anzusehen. Es fällt gleich auf, dass das Volumen abfällt. Die 1,4 Millionen Euro Neugliederungsprämie fehlen. Der Verwaltungshaushalt umfasst statt 10,9 Millionen Euro wie noch 2019 diesmal nur 9,989 Millionen. „Das ist jetzt die realistische Größenordnung ohne Sondereffekte“, sagt Blose. Aus dem Verwaltungshaushalt werden nur noch 976.500 Euro in den Vermögenshaushalt überführt. Im Vorjahr waren es noch 2,26 Millionen.

Dafür ist der Vermögenshaushalt nahezu unverändert. Waren es zuletzt etwas über vier Millionen Euro, so sind es nun etwas weniger als vier Millionen.

Die Abriss- und Sicherungsarbeiten am Kirchberg gehen unterdessen weiter Foto: Jens König

„Wir haben deutlich konservativer geplant, als wir gemusst hätten. Wir hätten auch aggressiver gekonnt“, sagt Blose, der vor seiner hauptamtlichen Bürgermeistertätigkeit bei der Sparkasse gearbeitet hat. In gewisser Weise trägt man damit dem Umstand Rechnung, dass die zuletzt sehr guten Jahre, was die Steuerkraft angeht, „uns nun in der Veranlagung auch einholen“.

Bei der Kreisumlage haben die Buttstädter die Zahlen und den Hebesatz der Kreisetat-Vorlage einberechnet. Inklusive Schulumlage überweist die Gemeinde nunmehr 2,5 Millionen Euro an den Landkreis. Zog die Kreisumlage in 2019 noch 2,112 Millionen Euro aus der Gemeindekasse, so sind es nun 2,29 Millionen. „Das ist schon eine Hausnummer“, schätzt Blose ein.

Der Buttstädter Schuldenstand erhöht sich von 8,6 Millionen Euro zu Anfang des Jahres 2019 bis Ende 2020 um weitere 2,3 Millionen Euro auf dann 10,9 Millionen Euro.

Die Ausgaben sind dabei keine neuen Fakten, sie fußen auf schon einige Zeit zuvor gefassten Kreditaufnahme-Beschlüssen. Die Mittel für den Breitbandausbau und die Sanierung eines Rathausteils zum Ärztehaus werden jetzt aber wirksam.

Kredite generieren Einnahmen

Blose weist darauf hin, dass der Schuldendienst ihn nicht über Gebühr in Sorgen stürze. „In den nächsten Jahren stehen signifikante Rückzahlungen an“, sagt er. Nach 640.000 Euro zur Schuldentilgung in 2019 seien nun 655.000 Euro dafür vorgesehen. „Ich bin guter Dinge, dass wir in vier oder fünf Jahren weitaus besser dastehen“, betont Blose. Immerhin seien die aufgenommenen durchweg wirtschaftliche Kredite. Das heißt: ihre Umsetzung generiert Einnahmen.

In Umsetzung der Gemeindefusion zeigten sich erste Ergebnisse. So sei es gelungen, den Sach- und Betriebskostenaufwand um 137.500 Euro auf noch 1,783 Millionen zu senken.

Bei den Personalkosten weise der Etat zwar eine leichte Kostensteigerung auf 1,98 Millionen Euro auf, aber die resultiere daraus, dass fünf zu 100 Prozent geförderte Stellen aus buchhalterischen Gründen dennoch als Kostenfaktor gelistet seien. „Rechnen wir die raus, liegen wir auch hier 100.000 Euro unter dem Vorjahreswert – und das inklusive der Personalveränderungen. Am Montag haben die neue stellvertretende Kassenwartin und der für die Kitas im Gemeindegebiet verantwortliche Hausmeister ihre Arbeit aufgenommen. Der neue Hauptamtsleiter tritt seinen Dienst wohl am 1. März an.

Viel Geld für viele Aufgaben

Investitionen werden in diesem Jahr für den Breitbandausbau, für das Ärztehaus in Buttstädt, für das Dorfgemeinschaftshaus, die Kita und die Feuerwehr Olbersleben realisiert. Zusätzlich aufgenommen wurden Mittel für den Brandschutz – für 40.000 Euro sollen Atemschutzgeräte und andere Ausrüstung angeschafft werden.

Der Straßenbau am Topfmarkt in Buttstädt wird im 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Foto: Jens König

Auch Mittel für den Camposanto (Buga-Außenstandort 2021) und für den zweiten Bauabschnitt der Topfmarktsanierung stehen im Etat.

In Hardisleben soll – bei 70-prozentiger Förderung – die Papstbrücke saniert werden (Gesamtkosten 619.000 Euro). Außerdem wird ein Programm aufgelegt, das im Zuge der Breitbandkabelverlegung Gehwege in Schuss bringen soll (250.000 Euro in 2020 und 2021). Ein weiteres Vorhaben ist im ländlichen Wegebau der Lückenschluss zwischen Rudersdorf (Friedhof) und dem Radweg.

In Kleinbrembach sollen Parkplätze gebaut, in Eßleben der Teich saniert werden. Im Bauhof ist die Anschaffung von neuer Technik – kombiniert zum Gießen (im Zuge der Neuanpflanzungen bei Ausgleichsmaßnahmen) und zur Unkrautbekämpfung (mit Heißdampf) vorgesehen.

50.000 Euro stehen für Unterhaltung/Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes im Planansatz.

Die Rücklage (noch ist der Haushaltsabschluss nicht ganz durch) ist derzeit auf 1,78 Millionen Euro prognostiziert. 2020 will Buttstädt 887.800 Euro daraus entnehmen. Es bleiben 897.000 Euro. „Damit bleiben wir deutlich über der Pflichtsumme von 218.931 Euro“, so Blose.