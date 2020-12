Buttstädt: Gemeinderat ermöglicht Rand- und Lückenbebauung

An der Neuhausener Straße in Kleinbrembach soll bald gebaut werden dürfen.

Noch im ausklingenden Jahr 2020 hat der Buttstädter (Land-)Gemeinderat den Weg für eine Art Lückenbebauung in weiteren der Ortschaften frei gemacht. Der Rat hat einstimmig Satzungen "zur Einbeziehung von Flächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil" gebilligt. Gefasst wurden diesmal derartige Satzungsbeschlüsse für Ellersleben, Kleinbrembach und Mannstedt. Mit den Beschlüssen soll innerörtliche Bebauung ermöglicht werden - und zwar auf Flächen, die zuvor als Außenbereich eingestuft waren und ohne dazu langwierige Flächennutzungsplanänderungsverfahren auf den Weg bringen und deren Resultate abwarten zu müssen.

Gleichgelagerte Beschlüsse hatte das Gremium zuvor bereits für andere Ortschaften in der Gemeinde mit einem positiven Votum versehen. Zur Gemeinde Buttstädt zählen die Ortschaften Buttstädt, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Großbrembach, Guthmannshausen, Hardisleben, Kleinbrembach, Mannstedt, Olbersleben und Rudersdorf.

Einbeziehungssatzungen nun auch für Ellersleben, Kleinbrembach und Mannstedt beschlossen

In Ellersleben geht es in der Einbeziehungssatzung um eine Fläche am Kleinneuhausener Weg. Für Kleinbrembach wurde der Beschluss für ein Areal an der Neuhausener Straße gefasst. In Mannstedt ist ein Bebauungs-Lückenschluss An den Brauhausgärten vorgesehen.

Es handelt sich jeweils um an die bisherige bebauung unittelbar angrenzende Grundstücke oder gar (im Mannstedter Fall) um als Außenbereich eingeordnete Lücken innerhalb der vorhandenen Bebauung. Diskussionen gab es um die Beschlüsse aktuell nicht mehr. Sie waren in den Ausschüssen vorberaten worden und Grundsätzliches in den Erörterungen zu den Vorläufern in den anderen Ortschaften von Bauamtsleiter Klaus Hannes erläutert worden (unsere Zeitung berichtete).