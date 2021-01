Buttstädt: Radwegenetz soll beworben werden

Buttstädt Die Gemeinde Buttstädt arbeitet weiter an der Radwege-Konzeption, die schon in ihrem Gründungsvertrag steht.

Mit dem Bau von Radwegen allein ist es nicht getan. Damit sie ihren Zweck erfüllen können, muss ihr Netz auch bekannt gemacht werden. Dieser Aufgabe will sich die Gemeinde Buttstädt im Jahr 2021 verstärkt widmen. Bauseitig fehlt in der Gemeinde, die die Radwege quasi in die Gründungs-DNA geschrieben bekamen, noch der Lückenschluss nach Rudersdorf an. Neben dem Breitbandanschluss war die Radwege-Bau-Absicht integraler Bestandteil des Gemeindezusammenschlusses. Ein guter Teil der „Hochzeitsprämie“ war für deren Umsetzung bestimmt.

In der zuletzt bewährten Form des „ländlichen Wegebaus“ soll nun der letzte Teilabschnitt realisiert werden. In den kurz vor den Festtagen noch in Rekordgeschwindigkeit beschlossenen Haushaltsplan der Gemeinde für 2021 sind dafür 419.000 Euro eingestellt. 287.000 Euro an Fördermitteln könnten fließen, 131.000 Euro an Eigenmitteln sind vorgesehen. Seitens der Förderstelle sei signalisiert, dass die Chancen für den Zuschlag im neuen Jahr gut stünden, sagt Bürgermeister Hendrik Blose (CDU).

Unabhängig davon wird derzeit daran gearbeitet, das neu entstandene Wegenetz publik zu machen, seine Möglichkeiten und Anschlusspunkte und -strecken auszuweisen. Dazu sollen die Wege u.a. ausgeschildert werden. Zu nennen sind dabei der Finne-, der Laura- und der Ilmtal-Radwanderweg. In der Gemeinde selbst werden die Weinberge und Steppenwiesen sowie der Stausee zwischen Klein- und Großbrembach, die historische Altstadt und der Camposanto sowie allgemein die malerische Landschaft des Thüringer Beckens als mit dem Fahrrad oder per E-Bike erfahrbar herausgestellt.

Wer aus der Region kommt oder die Radwege gar als willkommene Alternative zum Kurzstreckenpendeln zur Arbeit oder für Besorgungen nutzt, braucht diese Orientierungshilfen sicher nicht. Touristen aber schon. "Ich bin jedenfalls schon mehrfach angesprochen worden", sagt Blose, der zuletzt die Weihnachtstage zu Radtouren nutzte.

Die konzeptionelle Umsetzung soll Julia Deubler übernehmen. Sie verantwortet in der Gemeindeverwaltung die Öffentlichkeitsarbeit.

