Buttstädt: Rat berät zu Kitas und Windkraft

Buttstädt. Im Buttstädter Ratssaal geht es am Montag um Grundsatzfragen.

Vorlagen zur Rekommunalisierung der sieben Kitas in der Landgemeinde Buttstädt stehen auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Das Gremium tritt am Montag, 12. Juni, um 19 Uhr im Saal des Buttstädter Rathauses zusammen. Im öffentlichen Teil der Sitzung sollen zudem Bewerber in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen am Amtsgerichtsbezirk Sömmerda aufgenommen werden. Auch geht es um die Errichtung einer weiteren Windkraftanlage im Olberslebener Windpark.