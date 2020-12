Buttstädt schließt kommunale Einrichtungen

Die Gemeinde Buttstädt hat mit Wirkung vom Mittwoch, 16. Dezember, und in Ergänzung zum Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern eine eigene Allgemeinverfügung erlassen. Geregelt ist darin, dass das Verwaltungsgebäude der Gemeinde im Großemsener Weg zunächst bis zum 10. Januar 2021 für den Besucherverkehr geschlossen bleibt. Erreichbar bleibt die Verwaltung auf dem Postweg (Großemsener Weg 5 in 99628 Buttstädt), per E-Mail (poststelle@lg-buttstaedt.de) oder telefonisch (036373/41110). Terminvereinbarungen seien möglich. Zudem wird für den gleichen Zeitraum die Nutzung aller Sportstätten sowie Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Säle und so weiter im Eigentum der Gemeinde untersagt.