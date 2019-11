Buttstädt: Zwei Wochen Probe für zwei Jahre Großbaustelle

Es ist eine Mischung aus Versprechen und Drohung. An den Straßenrändern im Einzugsgebiet von Roßplatz, Offenbacher Platz, Topfmarkt und Samuel-Schröter Straße warten Ampeln, Warnbaken, Sperrschilder und solche mit Richtungspfeilen darauf, scharf geschaltet zu werden. Ab Montag ist mit halbseitigen Straßensperrungen bei Ampelregelung, mit Durchfahrtsverboten und mit sich immer wieder änderndem Richtungsverkehr zu rechnen. Für 14 Tage lässt das Straßenbauamt Mittelthüringen die Oberfläche der Buttstädter Ortsdurchfahrt in diesem Teilstück sanieren. Es ist so etwas wie eine Operation am offenen Herzen. Wenn nicht das, dann zumindest an der Hauptschlagader. „Das wird spannend“, sagt Hendrik Blose. Er – seit der letzten Wahl hauptamtlicher Bürgermeister der seit 1. Januar zur (Land-)Gemeinde Buttstädt fusionierten Mitgliedsgemeinden und nicht mehr „nur“ ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Buttstädt – sieht das als eine „kleine Übung“ für das, was auf die Stadt und die Ortschaften in den nächsten zwei Jahren zukommt. Buttstädt & Co. werden dann zur Großbaustelle, zum Konglomerat mehrerer komplexer Maßnahmen. Alle zumindest tangieren wird die praktische Umsetzung des gemeindeweiten Glasfaserprojektes. Hinzu kommen die weitere Sanierung und der Umbau eines Rathausteiles zum Ärztehaus, der 2. Bauabschnitt der Topfmarktsanierung, der Um- und Ausbau des Alten Amtsgerichts zu einem Objekt für barrierefreies Wohnen und Tagespflege (durch den ASB-Kreisverband), die Umgestaltung des Umfelds des historischen Friedhofs (der Camposanto wird Außenstandort der Bundesgartenschau 2021) allein in Buttstädt. Jetzt kam auch noch die Nachricht hinzu, dass der Bund 6 Millionen Euro für die Sanierung der Michaeliskirche in der Pferdemarktstadt zuschießt. In Olbersleben sollen zudem ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen und das Dorfgemeinschaftshaus fertiggestellt werden. „Auch in den anderen Orten gibt es Maßnahmen“, so Blose. „Und quasi nebenher werden wir das gesamte Gemeindegebiet umgraben – und das alles müssen wir mit einer doch sehr überschaubaren Mannschaft managen“, sagt er. Er meint damit die praktische Umsetzung des Glasfaserprojektes im Gemeindegebiet. Der scharfe Start, der Tiefbau, rückt näher. „Wir wollen die europaweite Ausschreibung der Bauarbeiten bis Ende des Jahres, vielleicht auch erst Anfang Januar, abgeschlossen haben. Zwei Lose sind ausgeschrieben. Zwei sogenannte Pops, zentrale Verteilpunkte, sollen entstehen. Einer in Guthmannshausen, der andere in Buttstädt. Mit den Ergebnissen der Ausschreibung muss der Bund dann den Fördermittelbescheid neu kalkulieren. Der stützt sich ja auf Zahlen aus dem Jahr 2015“, weist Blose auf die lange Anlaufzeit hin. Er rechnet damit, dass nach Bescheiderteilung ohne große Wartezeit der Spatenstich für die „Buddelei“ erfolgen kann. Priorisiert werden solle auf jeden Fall der Anschluss von Verwaltungen und Schulen.

Ein Haufen Holz. Aber alles Dinge, die – von dem warmen Regen für die Kirchsanierung – schon vor der Gemeindefusion angeschoben waren. „Wir werden uns auch erst einmal darauf konzentrieren, die angefangenen Dinge umzusetzen“, sagt Blose. Geschafft worden ist das mit dem anderen großen Gemeinschaftsprojekt. „Die Radwege sind gebaut“, berichtet der Bürgermeister. Lediglich die eine oder andere Ausgleichsmaßnahme fehle noch. Aber das habe man im Blick. Verbesserungen bei Kommunikation „Wir sind mit der Gemeinde auf einem guten Weg, auch wenn wir uns manches einfacher oder anders vorgestellt haben“, schätzt Blose ein. In einem neuen Konstrukt gebe es eben auch immer neue Probleme. Eines sei die Außendarstellung. Da fehle es noch an Kommunikation und gebe es großes Verbesserungspotenzial – analog wie digital. Digital stößt es derzeit besonders auf, weil das über die Allianz Thüringer Becken initiierte und groß beworbene Info-Angebot mit der Säule vorm Rathaus gerade alles liefert außer Informationen. „Wir haben die gesamte Telekommunikation umgestellt. Am rathaus liegt im Moment kein Internetzugang an. Aber es ist richtig, dass so ein Angebot auch permanent gefüttert werden muss. Dem werden wir uns auch im Zuge einiger Umstrukturierungen stellen“, sagt Blose. Die Gemeindeverwaltung ist weiter im Umbruch. Gerade sind Vorstellungsgespräche gelaufen. Die Empfehlungen für den Gemeinderat, der die Personalentscheidungen treffen muss, werden vorbereitet. Gebraucht werden ein Hauptamtsleiter und eine Stellvertretung für die Kämmerin. Im Januar, spätestens Februar sollen die Neuen ihre Arbeit aufnehmen. Insgesamt will Blose, dass die Bürger so wenig wie möglich von noch hakenden Rädchen im laufenden Betrieb mitbekommen. Dass die Landgemeindebildung auch Ärgerpotenzial hatte, ist ihm bewusst. „Ich kann die Leute verstehen, die es geärgert hat, dass sie Ausweise umschreiben und Adressänderungen in Kauf nehmen mussten. Das hat Zeit gekostet und auch Geld. Ich hoffe aber, dass mit einigem Abstand sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es sich letztlich gelohnt hat.“