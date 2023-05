Buttstädter Atempause wird fortgesetzt

In der Michaeliskirche Buttstädt wird ab 31. Mai jeweils mittwochs zu einer „Atempause“ eingeladen.

Die „Atempause“, die im Jahr 2017 zum Reformationsjubiläum erstmalig in der Buttstädter Michaeliskirche regelmäßig stattfand, wird auch in diesem Jahr als schöne Sommertradition der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde fortgeführt. Im gewohnten Format beginnt die Veranstaltungsreihe am Mittwoch, dem 31. Mai um 12 Uhr mit dem Mittagsgeläut der Michaeliskirche, informiert Pfarramtssekretärin Birgit Verwiebe.

Das Thema der bis zum 13. September immer mittwochs um 12 Uhr stattfindenden „Atempause“ heißt „Im Jahr der Taufe – biblische Geschichten, die vom Wasser erzählen”. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Buttstädt lädt herzlich ein, sich wieder eine kleine Auszeit in der Wochenmitte zu nehmen und interessante Geschichten zu erfahren. „Welche Erzählung aus der Bibel mögen Sie besonders? Die, wo Jesus übers Wasser geht, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt oder die, wo sich das Meer vor Moses teilt? Es gibt noch viele Geschichten mit und übers Wasser zu erzählen“, heißt es zum Start der Reihe.