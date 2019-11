Buttstädter Gemeinderat stimmt für Kita-Wirtschaftspläne

Buttstädt Der Beschluss der Jahreswirtschaftspläne von Kindereinrichtungen ist in Kommunalparlamenten oft ein „Durchlaufposten“. Es gilt zu beschließen, was vom Gesetzgeber oder/und den Tarifpartnern vorgegeben ist, die laufenden Kosten für den Betrieb eben. Oft heiß und ausdauernd diskutierte Investitionen stehen auf einem anderen Papier.

Der Buttstädter Gemeinderat brauchte am Montagabend auf seiner 3. Sitzung, diesmal im altehrwürdigen – mehr alt als ehrwürdigen – Guthmannshäuser Kulturhaus in der Sache auch nicht lange, um die 2020er-Pläne für die Kindertagesstätten im (Land-)Gemeindegebiet jeweils einstimmig passieren zu lassen. In den Einrichtungen „Mickymaus“ Guthmannshausen, „Bummi“ Großbrembach, „Sonnenschein“ Buttstädt, „Hardislebener Spatzen“, „Zwergenland“ Olbersleben und „Frechdachs“ Mannstedt kann damit nach Plan verfahren werden. Sie sind arbeitsfähig. Die Olberslebener Kita wird vom DRK-Kreisverband getragen, die Mannstedter vom Thepra-Landesverband, alle anderen vom Kreisverband des Arbeiter Samariter Bundes. Der Wirtschaftsplan für die Kita „Rudersdorfer Rübchen“ (in Trägerschaft des Kinderbetreuungs- und Jugendhilfevereins Rudersdorf) war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht fertig, sollte aber am Dienstag der Verwaltung vorgelegt werden. Er soll, so Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) in der Dezembersitzung des Gemeinderats beraten und Beschlossen werden. werden.

Blose hatte vor der Beschlussfassung einen ihm vom Haupt- und Finanzausschuss auferlegten Auftrag abgerechnet. Das Gremium hatte ihn zu einer „Harmonisierung“ der Kita-Personalkosten im Gemeindegebiet aufgefordert. Mit der Beschlussvorlage, so Blose, sei das umgesetzt. Es habe zum Teil große Differenzen zwischen den einzelnen Trägern gegeben. Die Personalkosten je Vollbeschäftigten seien nunmehr auf zwischen etwa 46.200 und 46.200 Euro angeglichen. Die Kosten für einen Kitaplatz differierten je Einrichtung nur noch zwischen 6100 und 6700 Euro.

ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl, er verfolgte die Beratung als Gast, hält die Anpassung nicht für ein gravierendes Problem.

In ähnlicher Weise sollen demnächst auch die Elternbeiträge einer Prüfung und Anpassung unterzogen werden, kündigte Blose an. Ziel sei, dass es innerhalb des Gemeindegebietes in etwa gleiche finanzielle Forderungen geben soll. Im Vorfeld einer dafür notwendigen Gebührensatzungsüberarbeitung sollen aber noch Abstimmungen mit den Trägern und den Elternbeiräten erfolgen.

Beschlossen wurden zudem am Montag die Wirtschaftspläne 2020 für das Kinder- und Jugendhaus, das Schwimmbad und den Seniorenclub Buttstädt. Für das Kinder- und Jugendhaus sowie den Seniorenclub wird laut Blose derzeit überlegt, wie die Einrichtungen über die Stadt hinaus in die Landgemeinde wirken können. Erste Erfahrung, die der Bürgermeister bei Gesprächen gemacht hat: „Bei den Senioren wird das schwieriger als mit den Kindern.“