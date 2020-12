Buttstädter Gemeinderatsmitglied kritisiert Kreisumlage

Jürgen Mende (Wählergemeinschaft Landgemeinde Buttstädt) hat die Haushaltsberatung der Landgemeinde in der Dezembersitzung in Kleinbrembach genutzt, sein Missfallen über die Kreisumlage auszudrücken. Der Kreistag des Landkreises Sömmerda hatte einige Tage zuvor den Kreishaushalt für 2021 und damit auch den Hebesatz der Kreisumlage gebilligt.

Mende unterstrich nunmehr in der Landgemeinderatssitzung, dass die nominelle Senkung der Kreisumlage in der Buttstädter Realität - statt auf eine Besserstellung hinauszulaufen - zu einer realen Steigerung führe. „Das muss einmal gesagt werden“, sagte Mende. „Zumal es sich um eine erhebliche Steigerung handelt. In Wirklichkeit steigt die Kreisumlage für unsere Gemeinde nämlich um 170.000 Euro statt zu sinken.“

In der Kreistagssitzung hatte die eingereichte Vorlage eine Senkung von 39,97 Prozent auf 39,45 Prozent beinhaltet und war auf Vorschlag von Landrat Harald Henning (CDU) angesichts „positiver Signale zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes“ um weitere 0,5 Prozentpunkte auf danach beschlossene 38,95 Prozent abgesenkt worden.