Camping Deluxe und Saunalandschaft für Rastenberg

Die Finne durchstreifen und im Anschluss saunieren und im Wohnmobil oder im Zelt übernachten. In Rastenberg soll das schon bald möglich sein. Jens Müller und Christoph Massow, zwei Investoren aus Jena, haben das etwa 7000 Quadratmeter große Areal des ehemaligen Rastenberger Campingplatzes vor eineinhalb Jahren gekauft.

Jens Müller spricht von einer „Zufallsentdeckung im Internet“. Beide Geschäftspartner sind bislang im Wassersportgeschäft sowie im Bereich der Vermietung und des Verkaufs von Wohnmobilen und Wohnwagen tätig. Jetzt wollen sie auch in die Infrastruktur investieren. Ein ehemaliges Ferienlager in Sebnitz in der Sächsischen Schweiz nennen sie schon ihr Eigen. Jetzt wollen sie auch in Rastenberg Fuß fassen und hier einen Campingplatz und eine Saunalandschaft errichten.

Auch Camping Deluxe gehört zu den Ideen

Die Natur dabei so wenig wie möglich zu verändern, ist ihr Credo. Bereits entkernt wurde das ehemalige Verwaltungsgebäude. Es soll wieder nutzbar gemacht werden. Die Pläne sehen hier die Rezeption und die sanitären Anlagen vor. Beibehalten werden soll das terrassenförmige Gelände, das das Areal in Ebenen einteilt. Neben der Fläche des Verwaltungsgebäudes soll eine den Wohnmobilen und eine weitere sowohl Wohnmobilen als auch Wohnwagen vorbehalten sein. Auf einer weiteren Ebene soll es Platz für etwa 35 Zelte geben. Im Auge haben die Investoren dabei auch ganz moderne Übernachtungsmöglichkeiten. So schweben ihnen Camping-Fässer vor, die mit Betten und Sitzecken ausgestattet sind und Platz für bis zu vier Personen bieten. Auch dem Trend zum Camping Deluxe wollen sie Rechnung tragen und Luxus-Zelte aufstellen, die über viel Platz, abgetrennte Schlafbereiche und große Fenster verfügen.

Da es sich beim Camping um ein saisonales Geschäft handelt, man dem Personal aber dauerhafte Perspektive bieten will, kam die Idee einer Saunalandschaft auf. Im Gespräch sind Häuser verschiedener Größen. Selbst eine Eishütte, die kontinuierlich auf einer Temperatur von 16/17 Grad Celsius gehalten wird, ist im Gespräch. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen geht es Jens Müller darum, die Region weiter zu beleben. „Wanderungen zur Hängeseilbrücke oder durch die Finne könnten mit einem Abstecher zur Sauna kombiniert werden.“ Ebenso könnte die Saunalandschaft für Kindergärten, Schulen und für die Stiftung Finneck attraktiv sein.

Rastenbergs Bürgermeisterin sagt Unterstützung zu

Mit offenen Armen seien die Investoren in Rastenberg empfangen worden. „Von Seiten der Stadt haben wir schon große Unterstützung erfahren“, freut sich Jens Müller. Bestätigt wird dies von Bürgermeisterin Beatrix Winter. „Ich bin froh, wenn sich in Rastenberg etwas bewegt. Die Verbindung aus Waldschwimmbad, Wohnmobil-Stellplatz und Campingplatz macht die Sache rund.“ Sie stellte auch die Kontakte zur Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt her. Dort haben die Investoren für das Projekt der Saunalandschaft einen Antrag auf Fördermittel gestellt.

Geplant ist, im nächsten Jahr mit dem Bau zu starten. Ob das gelingt, ist gegenwärtig noch unklar. Grund ist die Finanzierung. „Die Zusage der Thüringer Aufbaubank für einen Kredit liegt uns vor. Probleme gibt es mit unserer Hausbank. Die noch im Weg stehenden Hürden sind einfach zu hoch“, erklärt Müller.