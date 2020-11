Campingstühle sind im Alperstedter Ried nicht erwünscht

Das Alperstedter Ried mit seinen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ist das ganze Jahr über ein Besuchermagnet. Auch jetzt im Herbst wird es von vielen Naturfreunden angesteuert. Dass die Begeisterung jedoch mitunter seltsame Blüten treibt, weiß Laura Grosser zu berichten. Im Auftrag der Arua Agrar GmbH managt sie den Tierbestand im Naturschutzgebiet. So gebe es Besucher, die im Alperstedter Ried ihre Campingstühle aufstellen, um die Natur hautnah zu erleben. „Vergessen wird, dass es sich bei den Exmoorponys, Rindern und Wasserbüffeln um halbwilde Tiere handelt“, sagt sie.

Außerdem habe bereits bei den Rindern die neue Abkalbesaison 2020/2021 begonnen. Ende Oktober wurden drei Kälbchen geboren. Bis März sollen weitere 15 Jungtiere zur Welt kommen. „Die Tiere brauchen ihren geschützten Lebensraum und sollen nicht gestört werden“, bittet sie.

Die Rinderherde besteht aktuell aus 57 Tieren. Für Laura Grsser eine gute Größe, um die in diesem Jahr gestartete Direktvermarktung des Rinderfleisches fortzusetzen. „Der Tierbestand ist jetzt so groß, dass eine regelmäßige Vermarktung in Angriff genommen werden kann. Das war unser Ziel. Wir wollen mit der Direktvermarktung das Weideprojekt Alperstedter Ried auf finanziell unabhängige Füße stellen“, sagt sie. Gleich zur Premiere im Frühjahr hätten die Nachfragen die Erwartungen übertroffen.

„Das Interesse war riesig. Es gab eine lange Warteliste“, berichtet Laura Grosser. Deshalb soll nun im November und Dezember die Schlachtung fortgesetzt werden. Arbeitete man im Frühjahr noch mit der Firma Kyffhäuser Weidefleisch zusammen, wurde jetzt mit dem Marienhof Erfurt ein neuer Vermarktungspartner gefunden. „Der Marienhof hält selbst Rinder und hat mit der Vermarktung langjährige Erfahrung“, erklärt sie.

Ist der Anfang mit der Vermarktung der Rinder bereits gestartet, ist sie mit den Wasserbüffeln noch Zukunftsmusik. „Auch die Tiere wollen wir perspektivisch vermarkten“, kündigt sie an. Die Herde sei mit aktuell zehn Tieren an der Zahl jedoch noch nicht groß genug. Den letzten Nachwuchs gab es 2019. Geboren wurden zwei Kühe und ein Bulle. Letzterer wird in ein Naturschutzprojekt im Saarland mit dem Namen Habichtsweide abgegeben. Auch vier Exmoorponys aus Alperstedt fanden in diesem jahr dort ein neues Zuhause.

Erst im vergangenen Jahr waren fünf Ponys in den Landkreis Börde für das Projekt „Naturnahe Ganzjahresbeweidung Seelsches Bruch“ umgesiedelt worden.

Froh darüber, dass alle Tiere gut über den Sommer gekommen sind

„Es ist toll, dass solche Projekte Schule machen. Geführt werden sie von jungen Leuten. Es hat sich schon ein richtiges Netzwerk aufgebaut“, freut sich Laura Grosser über das wachsende Umweltbewusstsein. Bei den Wasserbüffeln ist für 2021 der nächste Nachwuchs vorgesehen. Vorerst keine Jungtiere sind bei den Exmoorponys geplant. Derzeit sind 16 dieser Tiere im Alperstedter Ried beheimatet. Laura Grosser spricht von einer „guten Größe“.

Froh ist die Agrarwissenschaftlerin, dass alle Tiere gut über den Sommer gekommen sind. Großen Anteil daran hatten die tiefer gelegten Brunnen. „Es hat genug Ecken gegeben, wo die Tiere ausreichend Nahrung finden konnten. Alle starten somit wohlgenährt in den Winter.“ Laura Grossers Hoffnung ist groß, dass das Alperstedter Ried trotz der Corona-Einschränkungen geöffnet bleiben kann. Im Frühjahr waren in Abstimmung mit der Gemeinde Alperstedt der Moorerlebnispfad im Alperstedter Ried für den Besucherverkehr gesperrt worden. Aufgrund des enormen Besucherauskommens konnte auf dem Aussichtsturm und dem Aussichtshügel der Mindestabstand nicht gewährleistet werden. Auch auf dem Bohlenweg – er ist die einzige Möglichkeit das Naturschutzgebiet auf kurzem Weg zu queren – konnte bei einer Begegnung der Mindestabstand nicht eingehalten werden.