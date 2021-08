Mehr noch als der Apfelglühwein heizten am Freitagabend Peter Weisheit (am Schlagzeug) und die Dixie Tramps dem Publikum in der gut besuchten Buttstädter St. Michaelis Kirche ein. Wetterbedingt musste das Konzert vom Camposanto in das mit Kerzen illuminierte Gotteshaus verlegt werden, was für die Band mit Musikern aus Ost und West eine Premiere war, der Stimmung aber keinen Abbruch tat.