Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Caspar, der Anhängliche

Heute meldet sich das Tierheim auf der Weißenburg mit und für Caspar zu Wort. Der Mischling, ist auf der Weißenburg geboren. Seine Mutter ist hochtragend ins Tierheim gekommen.

Die Frohnatur wurde am 3. August 2019 geboren und hat sich zu einem prächtigem kleinen Kerl entwickelt, der nun ein neues Zuhause haben möchte. Er ist gut auf die neue Familie vorbereitet, die aktuelle Impfung und die Transplantation mit einem Chip ist erfolgt.

Ebenso ist er aktuell entwurmt, somit ist er bestens für seine neue Familie gerüstet. Die neue Familie sollte ihm eine Wohnung oder Haus mit Grundstück bieten und ihm täglich Zuwendung geben. Da Caspar noch Geschwister hat, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch bei uns, um auch seinen Geschwistern ein neues Zuhause zu geben.

Das Tierheim auf der Weißenburg sucht im Moment immer noch Decken, Handtücher und größere Metallschüsseln, da sich die Unterbringung der vor kurzem aufgelösten Hundezucht auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen in die Länge zieht. Damit sei die schnelle Vermittlung der Hunde ausgeschlossen und man komme mit dem Waschen der Decken nicht mehr hinterher.

Auch würden sich die Mitarbeiter freuen, wenn sie eine neue Waschmaschine bekommen könnten, die wenigstens 11 Kilo Fassungsvermögen hat. Wer dem Verein eine Industriewaschmaschine spenden könnte, würde der Einrichtung sehr helfen. Trotz dieser Ausnahmesituation findet auch in diesem Jahr wieder eine Tierweihnacht statt: am Sonntag, 8. Dezember, ab 15 Uhr – wenn auch nicht in den bekannten Räumlichkeiten, sondern diesmal inmitten der Tiere.

Interessierte können das Tierheim in Sömmerda auf der Weißenburg unter Tel. 0171/640 85 70 erreichen. Anrufer sollten es länger klingeln lassen.