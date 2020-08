Chance für junge Leute

Landkreis. Die Zahl von Auszubildenden im Landkreis Sömmerda ist in den letzten fünf Jahren um 15 Prozent gestiegen.

Die Zahl der Auszubildenden ist in den letzten fünf Jahren im Landkreis Sömmerda deutlich gestiegen. So waren im Dezember vergangenen Jahres 854 Menschen in der Ausbildung sozialversicherungspflichtig beschäftigt, informierte die Agentur für Arbeit Erfurt. Das sind 113 mehr als fünf Jahre zuvor. Damit stieg die Zahl der Azubis um 15 Prozent. Der Trend zeige sich auch bei den Beschäftigten unter 25 Jahren: Im Dezember 2014 waren 1700 Jüngere sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 2019 waren es mit 1823 sieben Prozent mehr.