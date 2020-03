Chinesische Weisheiten in Zeiten von Corona - nachgefragt bei einem Deutschen in China

In Zeiten von Corona sind Informationen aus erster Hand Gold wert. Ein Freund liefert sie mir ab und zu. Er hat Erkenntnisvorsprung. Er arbeitet für einen großen deutschen Automobilhersteller. Das machen viele. Aber er tut es in China – und das schon, bevor sich dort das neuartige Virus Bahn brach und auch noch jetzt. Er hat alle Phasen durch. Nicht des Virus. Gott sei Dank. Aber die des Umgangs mit ihm und den Menschen – denen, die es hatten, denen, die es nicht kriegen sollten. Shutdown, Isolation, Selbstquarantäne, Hamsterkäufe.

Am Wochenende haben wir telefoniert. Er bestätigt Meldungen von leichter Entspannung. Und sagt, dass Corona in Wuhan und Corona ist Rest-China zwei verschiedene Sachen sind. Grundverschiedene. Er lebt und arbeitet in Peking. Seit zwei Wochen darf er wieder ins Büro. Mit Mundschutz natürlich. Alle halbe Stunde wird ausführlich gelüftet. Alle Stunde kommt das Desinfektionskommando und sprüht irgendwas Chlorhaltiges in Räume, Flure, Treppenhäuser, Fahrstühle. Alle zwei Stunden gibt es 70-prozentigen Alkohol. Nicht zum Einnehmen – auf Tastaturen, Computer-Interfaces, Telefone.

Auch Restaurants haben wieder geöffnet. Einige und mit strenger Kontrolle – auch der Sitzordnung. An einem Achtertisch höchstens vier Leute, „auf Lücke“ platziert.

Viel Psychologie, viel Aktionismus. Aber offensichtlich hilfreich. Die Hauptlehren bleiben jedoch einfach: Zwei Meter Abstand und immer wieder die Hände waschen.

Die Chinesen haben auch weiter Humor. Ab und an garniert mein Kumpel Nachrichten mit neuesten Whatsapp-Bildchen. Zuletzt eines vom Tyrannosaurus Rex, Sie wissen schon, der Dino mit den Stummelärmchen. Kommentar: Konnte sich nicht die Hände waschen – ausgestorben.

Eine andere Info aus dem Reich der Mitte: In Zeiten von Corona-bedingter häuslicher Isolation ist die Zahl der Scheidungen wohl explosionsartig angestiegen. Wie das halt so ist, wenn man als Paar ständig zusammen sein muss. Zum Glück mögen mein Freund und seine Frau sich noch. Und noch eine alte chinesische Weisheit für den Hausgebrauch hat er mir übermittelt. Konfuzius sagt: „Leute, die wegen Corona Toilettenpapier hamstern, sterben mit ganz sauberem A...loch.“

Ich habe Freitag keine Küchenrolle bekommen. Die Regale ratzekahl. Was macht man damit? Konfuzius bitte antworten...

