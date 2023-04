Chorkonzerte mit Frühlingsliedern

Landkreis. In Sömmerda und Weißensee stellen Erwachsenen- und Schülerchöre den Frühling in den Mittelpunkt.

Mit zwei Konzerten möchte der Männergesangsverein Sömmerda (MGV) mit seinem Männerchor und dem Gemischten Chor die Freunde frühlingshafter Melodien erfreuen. In der Franziskuskirche Sömmerda ist der Gemischte Chor am 30. April ab 15 Uhr zu hören, in der Stadtkirche St. Peter und Paul Weißensee treten Männerchor und Gemischter Chor am 7. Mai ab 15 Uhr gemeinsam mit dem Chor der Grundschule Vogelsberg und dem Chor der Diesterweg-Grundschule Sömmerda auf.