Christoph Matschie schaut auf große und kleine Zahlen

Quasi auf der Zielgeraden seiner Zeit im Deutschen Bundestag hat sich Christoph Matschie (SPD) aus dem Haushalts-Ringen um das nächste Milliardenpaket in Sömmerda um kleinere beträge gekümmert. Matschie, der in Sömmerda ein Wahlkreisbüro hat, tritt zur nächsten Bundestagswahl nicht noch einmal an. „Jetzt, als die deutsche Einheit kuirz vor ihrem 30. Geburtstag stand, ist mit bewusst geworden, dass ich ja auch schon 30 Jahre in der Politik bin", sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Nächstes Jahr werde ich zudem 60, wenn ich also in meinem Leben noch einmal etwas anderes machen will, dann muss es jetzt sein", so Matschie.

Wer seine Nachfolge anstreben könnte und im Wahlkreis 191 (Jena, Sömmerda, Weimarer Land II) für die Sozialdemokraten das Direktmandat und einen Listenplatz anstreben könnte, steht noch nicht fest. Christopher Harsch, Matschies Büromitarbeiter und Sömmerdaer SPD-Kreisvorsitzender, nennt keine Namen. „Es gibt durchaus Interessenten. Wir führen Gespräche. Eine Entscheidung wird aber erst Anfang 2021, wahrscheinlich im Januar, fallen“, sagt er. Matschie kann das relativ entspannt verfolgen. In Sömmerda hat er sich jetzt über vom Bund geförderte Projekte informiert. So besuchte er (unsere Zeitung berichtete) die Stadt- und Kreisbibliothek, die 2700 Euro aus dem „Soforthilfeprogramm Bibliothek“ (Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien) erhält, um damit den Außenbereich der Bibliothek gestalten und unter anderem Sitzmöglichkeiten schaffen zu können. Der Arbeiter Samariter Bund erhält für seine Initiative „Neue Nachbarn“ 6930 Euro aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“, Sonderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ Laut Kreisgeschäftsführer Christian Karl sollen damit Tablets und Fahrräder für die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter des „Locodemu“ angeschafft werden. Für die Sanierung des Sportplatzes Walschleben wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bereits ein Antrag gestellt. Ziel ist es, das Fußballfeld in einen Kunstrasenplatz zu verwandeln, eine Einfriedung des Geländes zu errichten, die Barrieren, Beleuchtungs- und Ballfanganlagen zu erneuern. Allein für den Kunstrasenplatz sind 750.000 Euro geplant. 55 Prozent der förderfähigen Kosten würde die Gemeinde Walschleben als Zuschuss vom Bund erhalten. Auch in Kölleda geht es um die Sportanlage. Hier ist die Sanierung der Tartanbahn sowie baulicher Anlagen geplant. Bei Bestätigung einer „Haushaltsnotlage“ durch die Kommunalaufsicht dürfte die Stadt auf einen Zuschuss des Bundes mit 90 Prozent der förderfähigen Kosten hoffen. Matschie ermutigt Vereine und Verbände zudem, sich um Lottomittel zu bemühen. „Solche Aktivitäten werde ich gern unterstützen", sagt er.