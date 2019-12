Claudia Heiße: Sie gibt Takt und Ton an

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Claudia Heiße (Singgemeinschaft Schillingstedt).

Claudia Heiße gibt als Chorleiterin in der Singgemeinschaft Schillingstedt Takt und Ton an. Seitdem sie im Jahr 1997 die Initiative ergriff und sangesfreudige Frauen zusammenbrachte, singt und klingt es in Schillingstedt und Umgebung wieder regelmäßig. Einmal pro Woche zur Probe und zusätzlich zu den zahlreichen Konzerten und Auftritten. Für Claudia Heiße bedeutet das viel Freude, aber auch viel ehrenamtliche Arbeit. Die Stunden, die sie aufbringt, um die Lieder auszuwählen, passende Interpretationen zu finden oder die Texte und Melodien mehrstimmig einzustudieren und anzupassen, lassen sich kaum zählen. Dabei trägt das Repertoire des Chores unverwechselbar ihre Handschrift. Bekannte Volkslieder zählen ebenso dazu wie Evergreens, Schlager und moderne Titel. Langweilig und eintönig passt nicht zur Singgemeinschaft Schillingstedt und auch nicht zu Claudia Heiße.